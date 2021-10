17-årig udsat for groft overfald - nu beder politiet om hjælp

Osman Ali Osman beskrives som almindelig af bygning, 27 år, 174 centimeter høj og afrikansk udseende.

Mohammed Ahmed Hussein beskrives som afrikansk udseende, 28 år, cirka 190 centimeter høj og kraftig af bygning.

Politiet anmoder om, at man henvender sig, hvis man ved, hvor personerne befinder sig. De mistænkte vurderes ikke at være farlige, men politiet anbefaler, at man ikke tager kontakt, hvis man finder dem, men i stedet ringer 114.