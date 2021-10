Flere hundrede samlet: Ulovlige gaderæs flere steder på Fyn

Hvis politiet pågriber en person i at køre ræs, er der kontant afregning.

- Bilen bliver konfiskeret med det samme efter reglerne for vanvidskørsel, siger Kenneth Taanquist.

Klokken 02.24 vender politiet tilbage til Tietgenbyen, fordi en borger igen anmelder et gaderæs.

- Vi har stresset gaderæset med vores tilstedeværelse, men har ikke foretaget nogen sigtelser, siger vagtchefen og fortsætter:

- Det er med stor risiko, at der afholdes ulovlige gaderæs. Med vores tilstedeværelse skal vi sørge for, at ingen kommer til skade eller bliver påkørt.

Hærværk i Langeskov

Både Odense, Ringe og Langeskov har været påvirket af gaderæsene lørdag.

- Der har været mange bilentusiaster samlet på Fyn, fortæller Kenneth Taanquist.



Og områderne er særligt udvalgte. Ifølge vagtchefen afholdes der typisk gaderæs i eller omkring industrikvarterer.

- I mellemtiden er der også blevet afmonteret et trafikbump, der var skruet fast på vejen i Langeskov. Det er anmeldt som hærværk, fortæller vagtchefen.



- Vi har lavet en rapport omkring hændelsen og vil undersøge forholdene nærmere, afslutter Kenneth Taanquist.