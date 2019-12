22-årige Caroline: - Jeg har været i krig med mig selv

I Vollsmose bor der en ung pige, som har været igennem lidt af hvert. Hun blev fjernet fra sit hjem allerede som 11-årig. Hun fik et reelt stofmisbrug som 14-årig, hun har haft flere psykiske lidelser, og så er hun kun 22 år.

De brugte metoder, som jeg ikke var vant til hjemmefra, og det var megahårdt. Jeg synes på ingen måde, at det hjalp mig i det forløb, jeg var i. Caroline Boston



Caroline Boston har dog trods de hårde forudsætninger alligevel fundet sin vej i livet. I dag har hun egen bolig, hun er i gang med en HF, og så er hun glad og stoffri i dag.

- Jeg har været i en krig med mig selv, og det er først nu, jeg kan se, hvor slemt det har været tidligere. Når man sidder i det, er det svært at se, hvor langt ude man er, siger Caroline Boston til TV 2/Fyn.

Som 18-årig fik Caroline Boston tilbudt det, der hedder Efterværn af Odense Kommune.

Læs også Unge mænd stoppet med stoffer i blodet

Efterværn: Efterværn er et tilbud til unge mellem 18 og 23 år, der indtil det 18. år har haft en fast kontaktperson eller har været anbragt uden for hjemmet med eller uden samtykke umiddelbart inden det fyldte 18. år. Serviceloven § 76 om efterværn: Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den unge er bosat, kan ifølge servicelovens § 76 tilbyde støtte til unge i alderen 18-22 år, der har været anbragt udenfor hjemmet umiddelbart før den unge fylder 18 år, når det er af væsentlig betydning for den unges behov for støtte. Efterværn ydes som et tilbud, hvis den unge accepterer tilbuddet om støtte. Kilde: Socialstyrelsen Se mere

Her sørgede kommunen for, at Caroline fik egen bolig og en særlig socialrådgiver, som kunne guide hende igennem hendes tilværelse, komme ud af hendes misbrug og ind på en uddannelse.

- Det tog tid, men nu føler jeg faktisk, at jeg er på rette vej. Det tog lige tre omkring tre år på Efterværn, hvor jeg skulle finde min tilværelse og så også den rette rådgiver. Rådgiveren er virkelig vigtig, siger Caroline Boston.

Socialrådgiveren

Og netop rådgiveren har haft en helt særlig betydning for Caroline - uden hende, ville hun ikke være, hvor hun er i dag.

- Jeg har haft tre rådgivere, men det er virkelig Jeanette Fabrin, som har gjort underværker for mig. Jeg var ikke kommet hertil uden hende.

Jeanette Fabrin mener dog ikke, at hele æren skal tilfalde hende.

- Fra min stol er det jo et samarbejde mellem mig og Caroline. Hun skal give sig selv noget credit. Som rådgiver kan man jo have en masse gode intentioner og hensigter, men hvis den unge ikke ønsker at ændre sig, kan man gøre nok så meget. Caroline og jeg har skabt en rigtig god relation, og det tror jeg har været meget udslagsgivende for, hvor Caroline er i dag, siger Jeanette Fabrin til TV 2/Fyn.

Læs også Nyborg udvider ordning: Flere unge fra misbrugsfamilier får hjælp

Når Caroline Boston fylder 23 år til april, betyder det, at hun stopper på Efterværn, og derfor skal hun klare sig selv. Men det betyder ikke, at Jeanette og Caroline stopper deres samarbejde.

- Caroline vil jo altid have mulighed for at ringe til mig, hvis der er noget, der går hende på. Så selvom vi officielt stopper forløbet, vil jeg stadig være der for hende. Men selvfølgelig klarer hun den, det er jeg sikker på, siger Jeanette Fabrin.

Jeg har været i en krig med mig selv, og det er først nu, jeg kan se, hvor slemt det har været tidligere. Når man sidder i det, er det svært at se, hvor langt ude man er Caroline Boston



Trusler og magt

Inden hun kom hertil, måtte der gå mange år, før Caroline Boston fik det bedre. Ifølge hende var der dårlig behandling, magtmisbrug og uproffesionelt personale på de fire forskellige opholdssteder.

- De brugte metoder, som jeg ikke var vant til hjemmefra, og det var megahårdt. De metoder de brugte, virkede i hvert fald ikke på mig. De kunne blandt andet finde på at sige, at jeg ikke måtte komme hjem på weekend. Jeg oplevede også, at de låste mig fast indtil jeg opførte mig pænt igen, siger Caroline Boston.

Læs også Truende stofmisbruger generede kunder - politiet bad brugs om at klare det selv

Drømmer stort

Caroline drømmer om at blive socialrådgiver på et opholdssted i fremtiden. Det gør hun på grund af sin egen tid på opholdssteder, hvor hun ikke synes, at der blev gjort et ordentligt stykke arbejde.

- Jeg tror, man får den bedste socialpædagog hos en, der ved, hvordan de unge har det - og det gør jeg på grund af min historie, siger Caroline Boston.