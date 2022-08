Drabet på Abdinur: Forsvarere afviser drab i forening og med forsæt

Da Abdinur Mohammed Ismail kom hjem fra arbejde og parkerede sin bil foran sin lejlighed i Egeparken den 24. juni 2020 kort før midnat, havnede han uforskyldt i et voldsomt skyderi mellem den såkaldte Vollsmosebande og Korsløkkebanden.

Da kuglerne føg gennem luften, lavede Abdinur et kort videoklip, og omkring 40 sekunder senere ringede han fra sin bil til alarmcentralen på 112 for at alarmere politiet om skyderiet.



Men da opkaldet kom igennem, var den 31-årige mand ikke i stand til at sige et ord. Han var blevet ramt af en kugle i munden og blev kvalt i sit eget blod, mens alarmcentralen gentagne gange råbte ”hallo” uden at få svar.

Abdinur Mohamed Ismail afgik kort efter ved døden.

Kendte risikoen

Ifølge Fyns Politi blev drabet udført med forsæt, da de tiltalte var bevidst om risikoen for drab på uskyldige, da de skød omkring sig i Egeparken. Samtidig handlede de i forening og bør derfor alle dømmes for manddrab, mener anklagemyndigheden.

En femte mand, der selv blev ramt af skud under bandeopgøret, er tiltalt for våbenbesiddelse og for at have bragt andres liv i fare.

Senioranklager Jacob Thaarup fra Fyns Politi startede med at fremlægge sagen for de ni nævninge og de tre dommere i en propfyldt retssag. De fem tiltalte sad i to rækker med hver deres advokat.

Ingen af dem virkede specielt tyngede over sagens alvor, og der var plads til både smil og små hilsner til bekendte på tilhørerbænken. Alle fire nægter sig skyldige i manddrab.

Drab kan være en fejl

Efter anklagerens fremlægning af sagen fik advokaterne for de tiltalte mulighed for at kommentere fremlæggelsen. Og af deres svar på fremlæggelsen blev det klart, at de ikke accepterer politiets påstand om manddrab med forsæt og i forening.

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen sagde i et svar på anklagemyndighedens fremlæggelsen, at han ikke mener, at der kan føres bevis for, hvem der affyrede det dræbende skud, og at det kan være en fejl, at Abdinur blev ramt af et projektil.

Forsvarsadvokaten går efter at få sin klient frikendt, men hvis det ikke er muligt, bør nævningene kun dømme for uagtsomt manddrab, da det aldrig var hensigten, at Abdinur Mohamed Ismail skulle dø, lød påstanden fra Michael Juul Eriksen.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage, der er forsvarer for en af de andre tiltalte, tilsluttede sig bemærkningerne fra Michael Juul Eriksen.

- Min klient var ikke til stede på drabsstedet. Men finder retten det alligevel bevist, at han var til stede, så har forsættet ikke været at dræbe. Det er altså ikke tale om manddrab, men uagtsomt manddrab, lød det fra Mette Grith Stage.

Individuelt strafansvar

Straframmen for uagtsomt manddrab går fra fire måneder til otte år, men straframmen for manddrab er helt op til livstid.

Forsvarer Rasmus Amanddusson var enig med de andre forsvarer, og appellerede til de ni nævninge om ikke at dømme de tiltalte kollektivt for drabet på den 31-årige mand.

- Vi har individuelt strafansvar i Danmark. Nævningene skal derfor forholde sig til, hvad den enkelte tiltalte har gjort, og det er anklagemyndighedens opgave at udpege den person, der har affyret det dræbende skud, sagde han.

Tirsdag forsætter retssagen med afhøring af den mand, der blev livsfarligt såret under skyderiet. Han er ikke tiltalt for drabet på Abdinur, men er tiltalt for våbenbesiddelse og for at bringe andres liv i fare.

Der er foreløbig afsat 22 dage til retssagen. 26 vidner er indkaldt, og der forventet først af falde dom i oktober eller november.