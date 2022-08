Dronningen af kortfilm anbefaler: Kærlighed og crazy teater

Send os dine anbefalinger

Hvad kan du anbefale andre at se under årets H. C. Andersen Festival?

Skriv din anbefaling til os her og vær med i lodtrækningen om to billetter til årets store koncert i Kongens Have.

Også Odenses helt egen H.C. Andersen, nemlig skuespiller Torben Iversen, giver sit bud på, hvad du ikke må gå glip af under årets festival.