Efter ny hærværk på McDonald’s: DF'er vil sende palæstinensere til Gaza

En bestemt McDonald’s i Odense er endnu engang blevet udsat for hærværk, og Fyns Politi har meldt ud, at det formentlig er politisk motiveret.

Konflikten mellem Israel og Hamas skulle være omdrejningspunktet, hvilket får fynske politikere til at ryste på hovedet.

Både Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen og Socialdemokratiets Bjørn Brandenborg siger, at de ingen forståelse har for den måde at vise politiske holdninger på.

- Det er politisk, men på den dårlige måde. Det er had og ikke andet end had, siger Alex Ahrendtsen.