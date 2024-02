Familienavnet tynger: Kristoffer er en Helmuth på sin egen måde

Han sidder midt på scenen på Odense Teater. Der, hvor han for tiden spiller hovedrollen i "Mågen" af Anton Tjekhov. Et af teaterverdenens helt store skuespil - og en rolle, der passer den 34-årige skuespiller godt.

- Jeg elsker at stå på scenen og vise følelser, der i en almindelig hverdag slet ikke ville være til at holde ud. På scenen kan man være noget helt andet. Så kan jeg gå hjem til familien bagefter. Spise mad. Drikke øl. Ses med vennerne og sætte pris på det. Mens jeg her på teatret kan udleve store følelser, der ellers ikke ville være til at rumme, siger han.

Og så er der det med familien, som vi er nødt til at vende tilbage til.

- Jeg er en Helmuth på min egen måde. Både min far og mor er skuespillere, og både de og familiens venner spurgte mig, da jeg var helt ung, om det nu også var det jeg ville, altså spille teater. Jeg prøvede på andre ting, men det er det her, jeg hele tiden har villet. Vel at mærke på min egen måde, slår Kristoffer Helmuth fast.

Teatret er det, der trækker i ham nu. Men film spøger, selv om han ikke opsøger rollerne aktivt.

- Altså, kom de og spurgte, om jeg ville være skurk i James Bond, så siger jeg "ja". Hvem elsker ikke James Bond? Og tanken om Hollywood-eventyret er der også, men det er teatret, jeg holder af. Så må vi se, hvad der sker i fremtiden, slutter skuespilleren.