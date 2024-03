Fjerde gang: Odenses viceborgmester melder sig ind i nyt parti

Der var nok ikke mange, der havde set den komme, at et tidligere Nye Borgerlige-medlem nu er at finde hos Moderaterne.

Det er ikke desto mindre tilfældet, når det kommer til løsgænger gennem de sidste to år og Odenses viceborgmester Andreas Møller.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

- Gennem de sidste to år har jeg i særdeleshed kæmpet for ældre- og handicappolitikken, kulturlivet, idræts- og foreningslivet, generel erhvervs- og vækstpolitik, hvor jeg på linje med Moderaternes politik og tilgangen har været konkret, løsningsorienteret og fremadskuende, lyder det fra Andreas Møller i pressemeddelelsen.

Uopretteligt tillidsbrud

Det gik alt andet end stille for sig, da Andreas Møller sammen de to andre fynske politikere, Kristian Juul Nielsen og Jan O. Pedersen, forlod Nye Borgerlige tilbage i april 2022.

Dengang var det ikke just de pæneste gloser, det tidligere medlem af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyns Kommune beskrev forløbet med:

- Der har været nogle forløb og sager over en længere periode, der gør, at der er opstået et uopretteligt tillidsbrud, udtalte Andreas Møller blandt andet til TV 2 Fyn.

Partihop, hop, hop

Det ville være en fejl at beskylde Andreas Møller for at ligge på den lade side, når handler om partiskift.

Moderaterne er således hans fjerde parti i rækken, efter han har været medlem af både Venstre, Konservative og altså Nye Borgerlige tidligere.

- Jeg er glad for at byde Andreas Møller velkommen, og på partiets vegne er jeg rigtig glad for, at vi kan stille med et stærkt team, der supplerer hinanden godt og kan dække mange vigtige politikområder, siger Lars Petersen, storkredsformand hos Moderaterne, i pressemeddelelsen.