Fredet skov og flagermus har drillet Novo Nordisk-byggeri

Fredskov skal flyttes

Nogle af de større knaster er de områder med fredskov, der findes i området. På grunden er der fire områder med fredet skov ifølge et kort fra et notat i aktindsigten.

Akterne viser, at Novo Nordisk i forbindelse med et møde 6. juni ligefrem vurderer områderne med fredskov som værende "af høj kvalitet".

Fra et møde 27. april 2023 fremgår det, at Novo Nordisk ønsker at flytte to eksisterende søer og eventuelt etablere én ny stor sø samt nedlægge områdets fredskov for at udnytte "det fulde potentiale for de nye bygninger".

Odense Kommune vil indledningsvis ikke afvise at flytte fredskov til en anden lokation, fremgår det af korrespondancen, men udfordringen er, at Miljøstyrelsen skal godkende en sådan løsning, og det kræver desuden, at politikerne i Odense Byråd ændrer deres holdning.

Odense Kommune svarer, at fredskovene er et politisk spørgsmål, som var blevet vendt internt i kommunen, og at politikerne fastholder, at fredskovene ikke kan nedlægges.

Fredede flagermus i området

I de aktindsigter, TV 2 Fyn har haft adgang til, er det ikke afklaret, om der er særligt beskyttelseskrævende arter i søerne - såkaldt bilag IV-arter.

Der er konstateret flagermus i området i 2017, men i de indledende faser var det forsat uklart, om flagermusene bor og yngler i området eller blot jagter føde.