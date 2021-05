Grædende nabo rystet over fældning af træer: - Det gør ondt

- Vi taler naturens sag, fordi den ikke kan tale selv. Han er blevet sur, og derfor er der nogen, der skal bøde, og det er naturen, så jeg bliver enormt påvirket, fortæller hun.

Men han må jo gerne?

- Det ved jeg godt. Det gør ondt alligevel. Det gør ondt, at man ved, der er nogle dyr derinde - flagermuse, der yngler, siger Sofie Dahlslykke Sarbo.

Olav de Linde vil fælde cirka 20 procent af træerne på den såkaldte cirkusplads.

Sådan har sagen udvikling sig

Planerne om at fælde træerne begyndte i 2016, hvor Olav de Linde meldte ud, at selskabet ville bygge boliger på cirkuspladsen. Men det fik kritik fra en lang række beboere i området, som ville bevare skoven.

Efter flere års stridigheder mellem bygherren og lokale borgere afviste Odense Kommune i marts 2021 at godkende Olav de Lindes byggeplaner.

Nu er planerne, at der skal være en parkeringsplads på grunden, og derfor skal der alligevel fældes træer.

Ingen intension om parkeringsplads

Det undrer og ærgrer Susanne Crawley, der er radikal rådmand i Odense Kommune.

Hun har derfor bedt Olav de Linde om at vente med at fælde træerne. I mellemtiden håber hun, at politikerne kan blive enige om en politik i Odense, der går ud på, at man ikke bare uden videre kan fælde byens træer.

- Jeg ser to problemer: Det ene er selvfølgelig skoven, som et stort flertal i Odense Byråd har besluttet skal bevares, og at der ikke skal bygges her. Derfor er det heller ikke vores intention, at der skal være en parkeringsplads her, siger Susanne Crawley.

Politikerne arbejder derfor på højtryk for at undgå, at flere træer i Åløkkeskoven, der har eksisteret i 500 år, ikke bliver fældet.

Politiker: Sæt træfældning på pause

Susanne Crawley håber, at Olav de Linde vil stoppe træfældningen, indtil der har været yderligere dialog mellem parterne i sagen om cirkuspladsen.