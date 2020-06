Grøn bydel har vokseværk: Ejerlejligheder på vej til unge

Selvom boligmarkedet er stille på grund af coronakrisen, er der fuld gang i boligvæksten i Odenses nye bydel, Gartnerbyen, der kommer til at huse mere end 3.000 beboere og næsten 2.000 boliger.

Her skal et beløb på mere end 40 millioner kroner blive til 25 nye ejerlejligheder, der henvender sig til unge. Investeringen er fra selskabet bag Gartnerbyen, som tror på bydelens potentiale.

- Nogle vil sikkert mene, at vi er vanvittige, fordi vi sætter det her byggeri i gang lige nu, hvor boligmarkedet står forholdsvist stille, men det viser bare, hvor stor tiltro vi har til Gartnerbyen og dens potentiale som Odenses nye, grønne bydel, siger administrerende direktør i Gartnerbyen, Allan Nielsen i en pressemeddelelse.

Et af de største boligprojekter i Odense

Direktøren bygger blandt andet sin optimisme på, at 60 moderne rækkehuse i området blev solgt rigtig hurtigt. Faktisk allerede inden byggeriet dengang var færdigt.

Den fortsatte udvikling af området glæder Gartnerbyens bestyrelsesformand, Anker Boye.

- Gartnerbyen bliver et af de allerstørste ejendomsudviklingsprojekter i Odense nogensinde og et virkelig markant løft af området lige vest for bymidten. Vi oplever stor interesse for bydelen, og derfor vil vi også gerne selv bidrage til Gartnerbyens fortsatte positive udvikling, siger han.

Et andet boligområde, Green-House, i Gartnerbyen har to fælles tagterrasser med udekøkken og grønne oaser. Foto: Pressefoto / Gartnerbyen

De nye lejligheder

De 25 nye ejerlejligheder bliver en del af Gartnerbyens grønne Parkkvarter, der bliver et stort grønt område, hvor trafikken ledes udenom. Prisen for nye lejligheder ligger mellem 1,7 til 2,1 millioner kroner.

Det skal være 2- og 3-værelses lejligheder på mellem 52 og 83 kvadratmeter. Og de er indflytningsklar i foråret 2021.

Bydelen Gartnerbyen: Det ligger i Odense V på den gamle GASA-grund

Der er i alt 1950 boliger og plads til 3000 mennesker

Der er både ejer- og lejeboliger

Når bydelen er helt færdig, bliver den Odenses største ejendomsudviklingsprojekt med 140.000 kvadratmeter byggeri

Foruden ejerlejlighederne er blandt andre PFA og Odense Boligselskab i gang med at opføre et seniorbofællesskab med 126 seniorvenlige boliger, der sættes til udlejning 2020.

Først i 2024 eller 2025 vil Gartnerbyen være bygget helt færdigt.