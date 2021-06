Hjalte og Oskar vil være sygeplejersker: - Folk går ud fra, at vi er lægestuderende

En hverdag med piger

Men selvom der er mange piger på Hjalte Vinter og Oskar Ellermann studie, tænker de ikke som sådan over det.

- Der er jo ikke internt på uddannelsen noget hiraki eller nogen forskel på mænd og kvinder, siger Hjalte Vinter.

En undersøgelse lavet af Institut for menneskerettigheder viser at mandlige minoritetsstuderende har 38 procent større risiko for at droppe ud end deres kvindelige medstuderende.

- Jeg tror måske, de dropper ud, fordi de ikke kan se sig selv i faget, siger Hjalte Vinter.

- Jeg tror også, at det sociale er rigtig vigtigt i starten, tilføjer Oskar Ellermann.