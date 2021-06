Alle i ordblindeklasse fik 12 i dansk

Klassen for ordblinde besår af ni elever, og det flotte resultat til afgangsprøven var både en oplevelse for eleverne og deres lærer Karin Elisabeth Ravn, som sammen med en censor langede 12-tallerne over eksamensbordet.

- Det er jo fantastisk for det første at få lov til at give dem de her gode karakterer, men det er jo, fordi de er fortjente, siger Karin Elisabeth Ravn og fortsætter:

- De har arbejdet med deres synopse og deres selvvalgte prøve her den seneste måneds tid og har virkelig arbejdet koncentreret, fokuseret og målrettet på, at de rigtig gerne vil gøre det her godt.

Havde sat "realistisk" mål

Inden selve den mundtlige prøve havde eleverne trukket et emne, som de skulle forberede. Victor Oscar Jönsson trak emnet ondskab, som han blandt andet belyste ved hjælp af true crime podcasten Worms Skat.