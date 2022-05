Hundredvis af kondolencer til Odense Zoo: Verdens ældste pingvin er død

Onsdag slog det lille pingvin-hjerte for sidste gang på grund af alderdom. Olde blev i alt 42 år og kunne have fejret sin 43-års fødselsdag senere den 16. maj.

Livet som pingvin har ikke budt på så lidt for den kvindelige æselpingvin. Oprindelig startede Oldes liv i Edinburgh Zoo, hvor hun blev klækket tilbage i 1979. Efter en tur i Biodome i Montreal flyttede pingvinen til Odense Zoo i 2003, hvor pingvinen tilbragte sit liv indtil sine sidste dage.

Optaget i Guiness World Records

I 2020 fik Æselpingvinen tildelt et diplom fra Guiness World Records som den ældste pingvin i fangenskab.

På trods af at buret i zoo nu er blevet en pingvin fattigere, nåede Olde at sætte sit aftryk. Ikke så mærkeligt med næsten 43 år på bagen. Henover torsdagen er det strømmet ind med kondolencer på Odense Zoos Facebook. I skrivende stund har 419 personer kondoleret og delt deres personlige historier om pingvinen. Blandt andet Camilla Rasmussen.

- Sikke en smuk historie. Et langt liv til en smuk pingvin og en perfekt afslutning. Det må have været rart for jer som dyrepassere, at hun døde naturligt, og der ikke var brug for aflivning, skriver hun i kommentarfeltet på Odense Zoos facebookopslag.