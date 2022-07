Jens Erik undrer sig: Hvorfor kan jeg ikke købe kontantbillet til letbanen, når det står i loven?

Hvis du skal med letbanen i Odense, kan du ikke købe billet i toget. Og heller ikke på letbanestationerne. Og du kan derfor heller ikke købe en billet med kontanter, lige inden du stiger på toget.

Jens Erik Larsen fra Bolbro i Odense har derfor henvendt sig til TV 2 Fyn med et spørgsmål. Han mener nemlig, at loven siger, at virksomheder skal tage imod kontant betaling for at hindre diskrimination af kontantkunder.

Hvorfor er letbanen ikke omfattet af kontantloven paragraf 81 stykke 1 vedrørende modtagelse af kontanter i tidsrummet mellem klokken 06.00 og 22.00?

Her henviser odenseaneren til betalingsloven, der tydeligt siger, at betalingsmodtagere - i dette tilfælde Odense Letbane - har pligt til at modtage kontant betaling fra tidlig morgen til sent om aftenen.

Forbrugerombudsmanden: Sådan er reglerne

Det gælder eksempelvis kiosker, supermarkeder, byggemarkeder og mange andre, der ikke kun må tage imod kort eller mobilbetaling, men også skal kunne lade deres kunder betale med sedler og mønter i den almindelige åbningstid.

Odense Letbane er dog ikke forpligtet til at lade sine kunder kunne betale kontant, når de skal rejse med byens nye offentlige transportmiddel.

Forklaringen skal findes hos Forbrugerombudsmanden, som er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med markedsføring og forbrugerbeskyttende regler.

Her gør man opmærksom på, at der er en række undtagelser til betalingsloven, der gør, at man ikke altid som kunde skal kunne betale med kontanter.

- Pligten til at modtage kontanter gælder ikke i ubemandede selvbetjeningsmiljøer, oplyser Forbrugerombudsmanden.