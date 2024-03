Kokainpose fundet i en af hjemmeplejens biler

"Kør ordentligt"

I mailen bliver medarbejderne advaret om, at de i den kommende tid vil kunne forvente, at der bliver holdt ekstra øje med bilerne.

"I vil opleve, at der holdes øje med kommunens biler, og I vil også opleve at blive stoppet. Så kør ordentligt og følg færdels- og parkeringsreglerne, så vi ikke kommer til at stå i nogen dumme situationer."

"Så pas på jer selv derude," slutter mailen.

TV 2 Fyn ville gerne have interviewet ældre- og handicaprådmand Brian Dybro (SF) om sagen, men han har ikke ønsket at stille op til interview. I et skriftligt svar skriver Brian Dybro:

- Forvaltningen har anmeldt sagen, og politiet er i gang med at efterforske den. Derfor kender jeg heller ikke sagens detaljer, da de er ved at blive afdækket. Men uanset hvad er det selvfølgelig en helt uacceptabel og grotesk situation, som jeg tager skarpt afstand fra. Desuden kan jeg sige, at forvaltningen tager sagen meget alvorligt og er i tæt samarbejde med politiet om at komme til bunds i sagen,.