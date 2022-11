Lastbiler buldrer gennem landsby: Tung trafik tvinger Nicklas til at flytte

Lastbiler i høj fart gennem en lille by, hvor børn dagligt krydser vejen for at komme i skole.

Trafikken er voldsom i Åsum uden for Odense.

Så voldsom, at det fik Nicklas Thobo-Carlsen til at skrive til TV 2 Fyn, da vi efterlyste de farligste veje og kryds på Fyn.

- Færdselsloven er en by i Rusland herude, og skolebørn er set springe for livet, når store lastvogne kører gennem den lille by, skrev han.

Har solgt huset

Nicklas Thobo-Carlsen flyttede med sin hustru til Åsum for cirka 2,5 år siden. De ville gerne ud af Odense for at komme væk fra trafikstøjen i byen.

De fik dog ikke helt, hvad de var blevet lovet.

- Vi købte vores hus midt i coronatiden, og ejendomsmægleren var ikke helt ærlig om, hvor meget trafik der egentlig er, siger Nicklas Thobo-Carlsen.

Derfor har han og konen nu solgt deres hus i Åsum og flytter snart til Haarby for at komme længere fra trafikken.

Overholder ikke hastighedsbegrænsningen

Hastighedsbegrænsningen gennem landsbyen er 50 kilometer i timen, men det er ifølge Nicklas Thobo-Carlsen ikke sjældent, at begrænsningen bliver overskredet.

Samtidig er vejen gennem Åsum smal og uden fortov, og det gør det svært for gående og cyklister at færdes på gaden. Nicklas Thobo-Carlsen har også flere gange oplevet, at der er personer, der er tæt på at blive ramt.

- Bilisterne har ikke meget plads at vige på, og det gør det svært at tage hensyn til de bløde trafikanter, siger han.

Nicklas Thobo-Carlsen peger selv på, at en del af problemet skyldes, at der ofte kører store lastvogne ad Åsum Bygade gennem landsbyen på vej til og fra byggeriet i Vollsmose. Han har derfor forsøgt at ringe til vognmandsfirmaet for at få lastbilchaufførerne til at køre mere roligt gennem byen, men han oplever ikke, at hans henvendelse har haft nogen virkning.

Han mener heller ikke, at rundkørslen for enden af Åsum Bygade har nogen betydning for hastigheden gennem byen.

- Man burde omdirigere noget af den tunge trafik eller sætte en begrænsning på, hvilken type trafik der må køre gennem byen, siger Nicklas Thobo-Carlsen.

Oplever man selv problemer med hastigheden på en vej, kan man bestille en fotovogn hos Fyns Politi. I 2021 bestilte fynboerne kontrolbiler som aldrig før.