Mærk feststemningen: Oplev den store letbaneåbning på fem minutter

I det andet tog, der satte i gang 10.28 lørdag, var Odenses Borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

- Det er dejligt, vi kan køre, men mest af alt har jeg bare kriller i maven og er spændt på, hvordan det går i dag, sagde han.



Hos Odense Letbane er dagen gået over al forventning. Her fortæller Odense Letbanes direktør for Drift og Vedligehold, at han og medarbejderne dagen igennem kun har mødt glade mennesker på alle stationerne.

- Det har været en fantastisk dag, og jeg er så glad for den måde som hele byen og alle odenseanerne har taget imod letbanen. Jeg er sindssygt taknemmelig for den måde, som alle har bakket op om det på, siger Dan Ravn, der er direktør for Drift og Vedligehold hos Odense Letbane.

Blandt andre gæster til de første par letbaneture var Odenses tidligere borgmester Anker Boye (S), By- og kulturrådmand Søren Windell (K), transportminister Trine Bramsen (S) og en helt masse andre politikere. Og vigtigst af alt - alle de odenseanere, der fremover kan hoppe på et tog og køre de 26 stop på den 14 kilometer lange strækning.