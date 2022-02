Marie-louises søn sov få meter fra højspændingskabel: - Jeg forstår ikke, man kan behandle sine borgere sådan

- Det er på ingen måde overhovedet fedt. Man ønsker jo ikke, at ens børn skal være udsat for noget og slet ikke noget så forfærdeligt som kræft. Det er en ubehagelig tanke. Nu håber og tror vi selvfølgelig ikke, at der sker noget, men bare det, at der er en reel mulighed og risiko, og at vi har udsat ham for noget, som er så forfærdeligt, ja det tænker jeg alle forældre kan sætte sig ind i, siger Marie-louise Andersen.

Fejl i lokalplanen

Som TV2 Fyn fortalte søndag, så blev kablet gravet ned i 2016 af Energinet. Få måneder efter blev der bygget otte udlejningshuse på adressen, og to af husene på Hedelundhegnet 3 og 7 ligger kun få meter fra det kraftige højspændingskabel.

Bygherren vidste godt, at der lå et højspændingskabel, men Odense Kommune havde ikke orienteret entreprenøren om, at sundhedsmyndighederne anbefaler et forsigtighedsprincip, så huse og kabler ikke ligger tæt på hinanden.