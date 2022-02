Kommune undlod at gribe ind: Intetanende lejere sover klos op ad højspændingskabel

- Jeg er forundret over, at jeg skal have informationen fra en journalist på TV2. At vi ikke på noget tidspunkt er blevet gjort opmærksom på, at der er sådan et højspændingskabel så tæt på boligen, lyder det fra Michael Trelle.



Byggeri oven på kabel

Da Energinet i 2016 lagde et højspændingskabel tværs over Fyn fra Fynsværket i Odense til Graderup på Vestfyn, blev kablet omhyggeligt lagt uden om eksisterende boliger og institutioner på den 26 kilometer lange strækning.

I Stige ved Odense blev kablet blandt andet trukket gennem det, der dengang var et stykke bar jord.

Men kort efter, at kablet var blevet gravet ned, blev der bygget udlejningshuse på jordstykket. Beboerne flyttede ind i det nye kvarter på Hedelundhegnet i foråret 2017. I to tilfælde løber kablet mellem en og to meter fra husene, hvor der bor mennesker, selvom Energinet anbefalede en sikkerhedsafstand på seks meter til kablet.

- Jamen, så rækker strålingen jo både ind i vores soveværelse, toilet og helt ud i gangen, siger Michael Trelle, der bor med sin kone i en af de to boliger på Hedelundhegnet.