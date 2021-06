Mikkel jagtede følelsen af at ’svæve på en sky': - Jeg trænede stort set hver dag

Hvordan kan noget sundt være skidt?

For som udgangspunkt er træning både sundt og godt for os. Men for en gruppe motionister kammer træningen over og kan gå hen at blive usund.

- Det kan komme til at styre ens liv - og blive vigtigere end ens relationer og helbred. Når man overtræner over længere tid, kan man få langvarige skader, blive ensom og tro, at hvis man træner mere, så får man det bedre, siger Mia Beck Lichtenstein, der er psykolog og forsker i træningsafhængighed hos Syddansk Universitet.

Forskellige undersøgelser af træningsmiljøer viser, at mellem 3-9% har symptomer på afhængighed. Og unge kan være i øget risiko for at ende der, fortæller Mia Beck Lichtenstein. Ligesom bestemte personlighedstræk kan være en faktor:



- Hvis man er meget perfektionistisk, ambitiøs, målrettet og optaget af at præstere og få nye oplevelser, så er der en større risiko for, at man har symptomer på træningsafhængighed.