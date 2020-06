Nye regler truer torvehandel: - Det knækker folk økonomisk

Inden længe må gamle dieseldrevne varebiler ikke længere køre ind til bymidten i Odense, og det frustrerer flere af stadeholderne ved torvet i Odense.

Læs også Klimaneutral i 2030: Bilerne i Odense skal køre på el

- Det er dyrt. Det er hårdt. Det er, så jeg begynder at overveje, om jeg skal fortsætte eller opgive, siger Søren Rasmussen, der er torvehandler på Sortebrødre Torv i Odense.

Det er reglerne om miljøzoner, som han er utilfreds med. Fra 1. juli må dieseldrevne varebiler, der er indregistreret før 1. januar 2007, ikke længere køre ind til det centrale Odense, medmindre de har et partikelfilter monteret.

Det betyder, at eksempelvis Søren Rasmussen og nogle af de andre torvehandlere tvinges til at købe et partikelfilter eller nye biler.

02:37 Gamle varebiler må snart ikke køre rundt i det centrale Odense længere. Byen skal være renere, siger politikerne.. Video: Fotograf: Thomas Larsen-Bjerre Redigering: Frederikke Bertram Luk video

Byrådsmedlemmer: Odense skal være en renere by

Reglerne skal dog sikre, at Odense i fremtiden bliver en renere by, lyder det fra flere byrådsmedlemmer.

- Det gør vi for at skabe en ren by. Det gør vi for at udlede mindre CO2 og i den grad for at udlede færre partikler, så vi lever længere i sidste ende, siger Christoffer Lilleholt fra Venstre.

- Det er vigtigt at begrænse partikeludledningen, fordi de har med vores sundhed at gøre, og det sparer liv, siger Susanne Crawley fra Radikale Venstre.

Knækker folk økonomisk

Det forstår Søren Rasmussen udmærket, men det gør hans pengepung ikke.

- Selvfølgelig kan jeg godt se, at man ikke kan have gamle, rygende biler til at rasle rundt inde i byen. Det kan jeg godt se fidusen i, og byen skal være mere ren og sådan noget, men det er lidt hårdt måden, de gør det på, når de lader det gå ud over erhvervsdrivende, siger Søren Rasmussen.

- Det knækker folk økonomisk. Når vi har været så presset, som vi har været det seneste år, er det her ved at være det sidste dødsstød for os, forklarer Søren Rasmussen.

Køb en ny bil

Reglerne for varebiler i miljøzoner vil i løbet af de kommende år ændre sig flere gange, så endnu flere af de ældre varebiler skal udskiftes.

- Det handler om at få et partikelfilter i bilerne eller få købt en lidt nyere bil, foreslår Christoffer Lilleholt.

- Vi kommer alle sammen til at skulle omstille os, fastslår Susanne Crawley.

Dermed ser det ud til, at Søren Rasmussen enten skal udskifte sin 14 år gamle varebil, købe et partikelfilter eller lukke biksen på torvet i Odense.