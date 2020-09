OB kæmpede: AGF vinder målfest i Aarhus

AGF tog sæsonens anden sejr i Superligaen, da OB søndag eftermiddag på Ceres Park i Aarhus blev slået 4-2.

Dermed bragte aarhusianerne sig op på syv point for tre kampe og en plads i den rigtig sjove ende af tabellen.

Allerede fra kampens start stod det klart, at begge hold spillede med selvtillid og stor tro på egne evner foran mål.

Inden for det første kvarter havde AGF nemlig nået at bringe sig foran, få et mål imod sig og komme foran igen.

Kunne gå begge veje

Kampen bølgede frem og tilbage og kunne have gået begge veje, men AGF viste den største effektivitet.

AGF's 19-årige stortalent Albert Grønbæk åbnede det tidlige målshow, da han med et flot spark uden for feltet kanonerede bolden op i det højre målhjørne. Det var AGF-talentets første seniormål.

Fem minutter senere bragte OB's tunesiske offensivspiller Issam Jebali balance i regnskabet, da han headede bolden i mål, men kort tid efter sparkede AGF-spilleren Bror Blume atter engang AGF foran med en flad afslutning.

Kæmpede til det sidste

OB pressede i slutningen af første halvleg voldsomt på, og især offensivspillerne Issam Jebali og Emmanuel Sabbi viste gode takter.

Med 20 minutter igen afgjorde AGF-topscorer Patrick Mortensen imidlertid næsten kampen, da han med et knaldhårdt spark bragte AGF på 3-1.

Men få minutter efter sparkede OB's Issam Jebali igen spænding ind i opgøret, da han scorede i forbindelse med et hjørnespark.

Til sidst bankede AGF-back Casper Højer Nielsen dog bolden i mål på direkte frispark og afgjorde definitivt kampen.

AGF har derfor syv point efter tre runder, mens OB må nøjes med fire.