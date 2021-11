OB udbygger FCN-krise i fejlbehæftet forestilling

OB slog søndag FC Nordsjælland 2-0 på hjemmebane.

Begge hold havde masser af chancer, som i høj grad var et udtryk for et hav af personlige fejl, særligt i første halvleg.

Begge klubber var inden kampen placeret lige over nedrykningsstregen med 16 point, og derfor var der tre yderst vigtige point på spil i efterårets sidste Superligakamp for de to mandskaber.