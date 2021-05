Odense Håndbold i DM-finalen: - Drømmen er gået i opfyldelse

Først med mindre end et kvarter tilbage af kampen, lykkedes det Odense at bringe sig foran. De fynske kvinder formåede dog aldrig at vriste esbjergenserne af sig, der stædigt udlignede.

Lois Abbingh scorede kampens sidste mål for Odense kort før slutfløjt.



- Det blev igen en megatæt kamp, og at kunne vinde de tætte kampe, gør alt for en. Gejsten på holdet og glæden over at kunne sige, at man er i finalen er helt i top, siger Mie Højlund.