Stig kom i problemer efter nummerpladetyveri: Så trådte lokale til

Derfor var det heldigt, at der var nogle flinke mennesker, som trådte til, efter veninden Laura havde forklaret situationen i en gruppe for svendborgensere på Facebook.

Husk de gode

Her var der nemlig flinke folk, som trådte til for at hjælpe.

Stig Runeberg fik lov til at låne et lille stykke jord, hvor han indtil videre har parkeret sin pladeløse autocamper.

- I sådan en situation skal man huske sig selv på, at for hver skurk er der ti gode mennesker, siger han.

Desværre er det trods hjælpen stadig en besværlig situation, han står i.