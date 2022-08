Omstridt motocrossanlæg godkendt på ny: Naboer bebuder storm af nye klagesager

Fyens Motor Sport forstår, at naboerne kan være utrygge, men mener ikke, at anlægget vil bidrage med mere støj.

- Vores allernærmeste nabo er en motorvej, og så har vi en jernbane og en skydebane i nærheden. Ude i anden række ligger der nogle ejendomme, hvor jeg godt kan forstå, at de kan være bange for, hvad der kommer til at ske her. Vi har inviteret dem til dialog, men det har de ikke ønsket, og det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt, siger hun.

Klager fra start

Motorsportsanlægget i Kærby Mose indeholder både en asfaltbane til gokart og motorcykler og en jordbane til motocrosscykler. Byggeriet startede for 4-5 år siden, og anlægget blev indviet i 2019. Forud var gået 20-25 år, hvor motorsportsfolket ikke havde nogen bane, da den gamle bane i Højbjerg blev lukket i 1993 på grund af blandt andet naboklager over støv og støj.

Grunden i Højbjerg var ejet af Fyens Motor Sport, og i 2016 byttede foreningen arealet til et nyt stykke jord ved Kærby Mose med Odense Kommune.

Allerede da planerne blev offentliggjort, klagede naboerne til Planklagenævnet, men byggeriet gik i gang, og banen stod klar til brug i 2019.

Men åbningen blev kortvarig blandt andet på grund af corona. Og i december 2020 erklærede Planklagenævnet kommunens lokalplan og miljøvurdering for motorsportsanlægget for ugyldige, da de ikke tog højde for beskyttelse af stor vandsalamander.

Frygter forurening og støj

Siden da har Odense Kommune derfor arbejdet på at få lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurderinger præciseret, så de tager høje for beskyttelse af stor vandsalamander. Udover rør til vandsalamanderen og et paddehegn er udformning og placering af nogle støjvolde og bygninger ændret, og der er taget højde for en beskyttet sø.

- Vi er så sikre, som vi kan være som lægfolk. Det er By- og Kulturforvaltningens dygtige folk, der lavet den vurdering, at vi står på et retslig grundlag til at åbne banen. Så må vi se om Planklagenævnet griber ind, men vi trænger til at få ro på denne sag siger rådmanden.

Naboerne til motorsportsanlægget er slet ikke enige med politikerne. De har indsendt en lang række indsigelser til de reviderede planer.