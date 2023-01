Politi efter skudepisode: - Man var blevet informeret, hvis der havde været årsag til det

Rikke Simonsen ville alligevel gerne have vidst, hvad der foregik.

- Der stod jo politifolk et par meter fra Postens indgang, og de kunne måske have informeret os til koncerten og sagt: "I skal ikke være bange, men så ved I det lige". For man kender ikke rigtig reglerne for, hvad man egentlig må, når man ikke ligefrem er omringet af politi hver dag, fortæller hun.

Gå hjem

Lars Thede fortæller, at man altid gerne må spørge politiet, hvis man er i tvivl, men at det ikke er sikkert, betjentene på stedet kan informere ret meget, og at man generelt set bare skal gå hjem.

- Men jeg vil understrege, at man kan være helt sikker på, at vi får folk væk, hvis der er den mindste fare, siger han.

Fyns Politi har sikret videoovervågning i området og afhørt vidner, og arbejder på den baggrund på at identificere to køretøjer, herunder en sort firhjulstrækker og muligvis en mindre rød bil.

Fyns Politi arbejder derudover også på at identificere personerne i bilerne.