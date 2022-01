SDU klar til at indfri statsministerens nytårsønske: Grønt flybrændstof på vej

Samtidig fortæller professor Henrik Wenzel, at han forventer, at selve brændstoffet vil komme til at koste det dobbelte af det fossile brændstof - i begyndelsen af produktion måske tre gange så dyrt.

Minister Dan Jørgensen var begejstret for forskningen og fortæller, at der allerede er sat penge af til udvikling af brændstoffet. Samtidig mener Henrik Wenzel, at regeringens italesættelse af grøn flytrafik har forsikret investorerne nødvendigt.

På trods af udsigterne til større regninger, har Dan Jørgensen en forventning til fremtiden:

- Vi håber, at brændstoffet på sigt kan blive konkurrencedygtigt. At det på sigt faktisk kan blive billigere, end det er at flyve i dag, siger ministeren.

- Det kan lyde helt som science fiction, men i virkeligheden er det bare science. Vi ved godt, hvordan man gør. Nu skal det op i skala og ned i pris.