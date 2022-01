Ny teknologi skal fange CO2: I fremtiden bliver fjernvarmen klimaneutral

I Odense Kommune er man glade for det nye projekt, som borgmester Peter Rahbæk Juel (S) vurderer vil være med til, at kommunen når sit mål om at være klimaneutrale allerede i 2030.

- Teknologien omkring CO2-fangst, som vi nu udforsker nærmere, har potentiale også i et større klimaperspektiv, hvor kulstof og brint ikke alene kan blive til bæredygtigt brændsel, men hvor selve processen også bidrager til udvikling og grønne arbejdspladser. Uanset typen af teknologi er det allermest afgørende, at vi finder frem til de bedst mulige klimaløsninger for netop vores by, siger Peter Rahbæk Juel i pressemeddelelsen.

Det er han ikke alene om at synes.

- Vi tager her et stærkt skridt i retningen af et klimaneutralt Odense. Potentielt fjerner vi her 40 procent af vores CO2. Vores bekymrende børn og unge skal vide, at vi er i gang med konkrete og reelle løsninger, der ikke bare får betydning for Odense. Når vi går foran og viser, at vi kan lykkes, vil de erfaringer og resulter, vi skaber, gøre det lettere for andre lande at følge med, siger klima- og miljørådmand i Odense, Tim Vermund (S), i pressemeddelelsen.

480.000 ton CO2 i 2030

På trods af at Fjernvarme Fyn allerede i et stort omfang har udfaset kul, så har de to selskaber i Odense og Nyborg tilsammen en CO2-udledning på knap en million ton. Med den nye teknologi forventer man i Odense at kunne indfange godt 340.000 ton CO2, mens man i Nyborg forventer at indfange knap 140.000 ton inden 2030.

Hvis det lykkes, så svarer det til cirka tre procent af løsningen på den danske klimaudfordring.

Efter 2030 håber de to selskaber på, at det på sigt er muligt at fange helt op mod 900.000 ton CO2, som kan lagres eller omdannes til bæredygtige ressourcer.