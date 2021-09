Se billederne: Flere tusinde år gamle ting dukker op af jorden i Odense

- Det har været mange forskellige mennesker, der har levet deres liv her, og de har hver især sat deres aftryk på det område, de har levet i. Udgravningen er en guldgrube af informationer om, hvordan tilværelsen udfoldede sig lige her i Tietgenbyen for 2000-3000 år siden, fortsætter han.

1.850 år gamle lerkar

Blandt de seneste fund er to lerkar, som blev fundet på bunden af en grav fra yngre romersk jernalder.

Det vil med andre ord sige, at lerkarene er mellem 1.600 og 1.850 år gamle.

- Udgravningerne giver os en unik mulighed for at komme ind under huden på de mennesker, der boede her i tiden før Odenses opståen og få ny viden om, hvordan livet levedes for flere tusinde år siden, få kilometer øst for det nuværende Odense, siger Jakob Bonde.

Fortidens bønder boede både i landsbyer og på enkeltliggende gårde.

Resterne af den gravlagte person ses tydeligt på billederne af udgravningerne, og udover enkelte små, personlige ejendele som smykker af bronze har den afdøde fået fire lerkar med sig i graven.