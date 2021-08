Hemmelig udgravning: 3.000 år gammelt danefæ fundet ved Ullerslev

I januar modtog Malene Beck et opkald fra den passionerede detektorfører Dennis Holm fra Aunslev. Han havde sammen med sin far, Børge Holm, fundet fragmenter fra flere kvindesmykker fra bronzealderen. Siden da har Malene Beck og hendes kollegaer holdt fundet hemmeligt for at sikre, at andre ikke ville komme dem i forkøbet med udgravningerne.

Konteksten er vigtig

Fundet bød blandt andet på 3.000 år gamle fragmenter fra et tidstypisk bæltesmykke. Men endnu vigtigere - det var muligt for arkæologerne at se, hvor offerfundet oprindeligt var blevet begravet.

- Det interessante for mig som arkæolog er konteksten. Jeg vil rigtig gerne have selve fundene, men når vi kan se, hvordan de oprindeligt har været gravet ned og i hvilken sammenhæng, giver det os en helt anden forståelse for fundet, siger Malene Beck.