Sine og Larle vil have barn nummer to - skal de selv spare 100.000 kroner sammen til det?

- Vi vil indføre gratis hjælp til barn nummer to, så der kan komme en lillebror eller en lillesøster, lød det nemlig fra statsminister Mette Frederiksen i hendes nytårstale.

De hørte ikke selv talen, men beskederne på mobilen, fik tårerne til at trille.

- Det bragte os tættere på drømmen om at få en familie, siger Larle Damsgård.

Ikke alle kan betale

Drømmen om barn nummer to står parret ikke alene med. Mette Tanvig, ledende overlæge på Fertilitetsklinikken på OUH, oplever, at de fleste par, hun møder i klinikken, de drømmer om at give deres første barn en søskende.

- Det har været et stort ønske for patienterne, men også for os fagprofessionelle, at kunne få lov til at hjælpe til barn nummer to. Mange af dem er også kede af, at de ikke kan få behandling hos os længere, dels fordi vi kender dem så godt, og dels fordi de ikke nødvendigvis har råd til at betale for at få et barn mere, forklarer Mette Tanvig.

Hun har også et argument parat for, hvorfor det skulle være statens opgave at finansiere det.

- Ufrivillig barnløshed er en kronisk sygdom på linje med andre sygdomme, som vi også behandler i vores samfund, og fordi man har fået ét barn, er ens problemer ikke forsvundet, siger Mette Tanvig.