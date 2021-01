Spøgelsesbilist forårsagede uheld på Odins Bro

Det kunne have endt helt galt, men gjorde det heldigvis ikke, da en ældre kvindelig bilist lørdag aften ved et uheld endte med at køre direkte mod færdselsretningen på Odins Bro i det nordlige Odense.

Kvinden kom nordfra ad Otterupvej og skulle til venstre ud over Odins Bro, men i aftenmørket endte hun i den forkerte kørebane.

Her mødte hun en anden bil, som for at undvige og undgå sammenstød derved påkørte en helt tredje bil.

Heldigvis skete der ingen personskade ved sammenstødet. Det forklarer vagtchef ved Fyns Politi, Ehm Christensen.

- Der var heldigvis kun materielle skader ved uheldet, så ingen personer kom til skade, siger vagtchefen.

Oprydningsarbejdet efter uheldet førte til, at broen efterfølgende var spærret i en times tid i begge retninger.

Uheldet skete klokken 21.54 lørdag aften.

