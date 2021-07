Stor politiaktion i villakvarter: - Vi efterforsker et mistænkeligt forhold

En ellers fredelig villavej blev over formiddagen forvandlet til noget, der mindede om et gerningssted. Det var på Travbanevej i Odense, at historien udspillede sig.



- Vi kan bekræfte, at vi er derude, mere kan jeg ikke sige, siger vagtchefen Henrik Strauss fra Fyns Politi.



Og mere ved vi ikke i skrivende stund. TV 2 Fyn var på villavejen, som var afspærret og fyldt med politibiler og kriminalteknikere, men ingen oplysninger kom ud af besøget på adressen.