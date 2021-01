Strid med russisk nonne: Slot forfalder og må spærres af

Det fynske slot Hesbjerg Slot vest for Odense er hastigt i forfald og decideret til fare for sine omgivelser. Slottet har i ti år været centrum i en strid mellem den fond, der ejer slottet, og en russisk nonne, der må bo og bede der.

Da parterne ikke kan blive enige, bliver slottet ikke brugt. Det er senest blevet spærret af, da dele af taget og murene risikerer at falde ned.

Kimen til slottets forfald går tilbage til den afdøde ejer Jørgens Laursen Vig, fortæller formand for Hesbjerg Fonden Bo Morthorst Rasmussen.

Allerede i hans levetid, der endte i 2005, begyndte slottet at forfalde, da religion og fred i verden optog ham mere end mursten.

Han efterlod sig ikke blot slottet til en fond, han indføjede også en lille, nærmest uskyldig sætning til fordel for en russisk ortodoks nonne.

- Hun har en testamentarisk ret til at bo og bede her. Men den er uspecificeret. Vi ejer slottet, men hun har ret til at være her. Men hvor meget, det ved vi ikke. Det har vi prøvet at forhandle med hende om, fortæller Bo Morthorst Rasmussen.

Men indtil videre er der ikke fundet en løsning.

- Nu har vi forhandlet og ventet i ti år for at finde en løsning. Det skal vi simpelthen finde i år. Vi er startet på en retssag, hvor vi vil have mægling først, selvfølgelig, for at få en løsning. Det gjorde vi sidste år, og det skal simpelthen være dette år, at vi finder en løsning for fremtiden, siger Bo Morthorst Rasmussen.

TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den russiske nonne, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

