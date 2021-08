Sygeplejestrejke: Ældre i Odense kan ikke få anvist plejebolig

- Det er nødvendigt, og det er nok også den følelse, der præger sygeplejerskerne mest; at de ved jo godt et eller andet sted, at det gør ondt. Primært på nogle pårørende i forhold til at være bekymret. Men det er den konsekvens, der er af det. Vi kan ikke lave det stykke arbejde i øjeblikket, og det er den måde, borgerne kommer til at mærke det på, siger Lillian Thorenfeldt.

Hun understreger, at selv om sygeplejerskerne er udtaget til strejke, så er de stadig optaget af, at der bliver taget hånd om det stigende antal ældre, der nu står på venteliste.

- Og det ved jeg, at der bliver (taget hånd om dem, red.). De bliver passet hjemme, hvis de kan det. Hvis der er noget til hinder for det, har de enten fået en midlertidig plads, eller hvis de er meget dårlige, så er de måske blevet indlagt, siger fællestillidsmand Lillian Thorenfeldt.

Derfor strejker sygeplejerskerne

Årsagen til sygeplejerskernes strejke, der startede 19. juni, er utilfredshed med de lønstigninger, som sygeplejerskerne var stillet i udsigt for de kommende år.

Et stort ønske fra sygeplejerskerne er at sløjfe tjenestemandsreformen fra 1969. Ifølge dem er den skyld i et lønefterslæb.

Reformen placerede 40 forskellige faggrupper på forskellige løntrin. Særligt kvindedominerede fag som eksempelvis sygeplejersker, jordemødre og sosu-assistenter ligger på de nederste løntrin.