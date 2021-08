USA leder efter ligrester ud for Langelands kyst: - De ofrede deres liv for frihed

- De eksploderede i tre kilometers højde, så de er måske spredt over stor afstand på et par kilometers stort afsøgningsområde, siger Matt Breece.

Skal Danmark bruge penge på amerikanske ofre?

Amerikanerne bruger et zonarsystem til at udforske havbunden. Dukker der noget op i systemet, sender man dykkere i vandet for at undersøge det nærmere, og amerikanerne får hjælp til missionen af Danmark.

Er det det værd, at det danske søværn skal bruge ressourcer og kræfter på at hjælpe til her?

- Ja, amerikanerne er vores allierede, og vi vil gerne hjælpe dem med deres egne operationer og opgaver i vores område, også fordi det rent faktisk er vores egen opgave. Det er noget, vi også selv ville gøre, også selv om amerikanerne ikke var her. Det er vores opgave at fjerne søammunition fra områder og gøre det sikkert igen, siger Snorre Gudnason.

Søværnet har tidligere detoneret nogle af de bomber, der er blevet fundet ved flyvraget syd for Langelands kyst.