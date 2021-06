Sygeplejestrejke påvirker planlagte operationer: Så mange udskydes på forskellige afdelinger

For nogle af afdelingerne strækker udskydelserne sig over længere tid, mens det på andre - herunder Neurologisk Afdeling - kun dækker de kommende tre dage.

Sygeplejefaglig direktør på Odense Universitetshospital Mathilde Schmidt-Petersen forklarer, hvad den næste tid kan indeholde for patienter.

- Jeg kan sige til vores patienter, at der i dagene her sker et arbejde på de afdelinger, der er berørt af strejken, hvor vores læger gennemgår aftaler, patienterne har med os.

- De patienter, for hvem det ikke vil være livs- eller førelighedstruende at få udskudt deres operation, vil få udskudt deres tid.