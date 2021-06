Tidligere landsholdsmassør: - Jeg ser, Eriksen falder sammen – og så løber jeg op ad trapperne

- Jeg sad ovre bag bænken, og fem minutter før pausen går jeg ned for at hente noget at drikke til mig og Lisbeth, og der er der et fjernsyn, der kører. Nede hvor vi handler.

- Lige i det samme ser jeg, han falder sammen, og så løber jeg op ad trapperne. Mens jeg løber op, får jeg flashback til for 27 år siden. Der faldt jeg også sammen og fik pacemaker og alt det der.

Landholdsmassøren har hørt fra flere andre, som også selv har været ramt af et hjerteanfald, at de er blevet ramt af flashback. Udløst af situationen, hvor Christian Eriksen faldt om.

- Men heldigvis var de jo over ham med det samme, siger Allan Poulsen.

Kunne have løbet mod Eriksen

Planen var oprindeligt, at massøren skulle have haft EM med som sin sidste slutrunde inden pensionen, men coronapandemien fik udskudt det store fodboldstævne, og derfor valgte Poulsen at slutte til planlagt tid.

Ellers kunne det have været ham, der måtte løbe på banen med en hjertestarter til den nødstedte Eriksen.

- Da jeg var med, der var det mig, der havde hjertestarteren. Og kontakten med mikrofon til de forskellige, så vi kunne løbe ind, siger han.

I situationen, hvor Eriksen faldt om, vurderede Allan Poulsen dog hurtigt, at der blev handlet helt efter bogen.