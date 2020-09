Tjener - nu med mundbind: - Det er en meget underlig og bizar situation

Det er også angsten for at få denne her møg-sygdom Dorthe Frimann Hansen, gæst, Café Cuckoo's Nest

Det er ikke det samme, at servere når man bærer mundbind.

Det må Julie Gam Christensen konstatere efter, kravet om at mundbind skal bæres af personalet i restaurationsbranchen.

Hun er tjener på Café Cuckoo's Nest i centrum af Odense og plejer at være mere afslappet, og tør godt at røre ved ting og snakke med gæsterne.

- Men nu er det lidt anderledes, synes jeg.

- Der er ikke den frihed der var før, hvor jeg kunne snakke med gæsten, spørge til gæsten og servere ordentligt.

- Nu er det næsten som om, at jeg er en robot der er dækket af, siger Julie.

Mundbind fra lørdag middag

Restriktionerne blev indført med virkning fra klokken 12.00 lørdag.

Restriktionerne kom som en følge af, at Danmark i øjeblikket oplever det største antal nye smittede siden coronapandemien ramte landet for godt seks måneder siden.

Således blev det først eftermiddagen lørdag offentliggjort af Statens Serum Institut (SSI), at det daglige smittetal satte rekord for anden dag i træk. Denne gang med 589 smittede.

En lukket port mellem tjener og gæst

Ikke nok med at Julie føler sig anderledes, så opstår der samtidig en uvant situation, når gæster ankommer uden mundbind. Gæsterne skal nemlig bære mundbind, så længe de ikke sidder ned.

- Vi ved ikke rigtig, hvordan vi skal sige det til gæsterne, når de kommer uden mundbind. Og om vi skal smide dem ud eller sige, at de simpelthen ikke må komme ind ind uden mundbind, siger Julie Gam Christensen.

Hun føler at mundbindet er en lukket port mellem hende og gæsten.

- Jeg føler ikke jeg kan være så gæstfri, som jeg plejer at være. Overhovedet ikke. Det er en meget underlig og bizar situation, siger Julie Gam Christensen.

Kan ikke tyde folk med mundbind

Gæsten Cecilie Hansen synes det er fint, at blandt andet mundbind er et af værktøjerne for at stoppe smittespredningen af covid-19.

Hun forstår udmærket Julie Gam Christensens udfordring som tjener. Cecilie føler sig fremmedgjort med et mundbind.

- Jeg føler mig ikke helt som mig, når jeg står og snakker med en. Og jeg synes ikke man kan se folk og tyde folk på samme måde, siger Cecilie.

Dorthe Frimann Hansen (th) var på café i Odense sammen med døtrene Louise (tv) og Cecilie Hansen. Foto: Liv Sepstrup

Cecilies mor, Dorthe Frimann Hansen, synes det er angstprovokerende, at bære mundbind.

- Måske fordi alvoren bliver tydeligere, når statsministeren siger, at nu er det alvor. Jeg arbejder på et sygehus og ved, at det er alvor.

Hun tilføjer, at hun havde overvejet at droppe café-besøget på grund af mundbind.

- Jeg synes ikke det er hyggeligt på samme måde. Fremadrettet tror jeg ikke det er noget vi vil benytte os af. Så vil jeg hellere lave en hyggelig middag derhjemme, siger Dorthe Frimann Hansen.

- Jeg synes ikke det er hyggeligt, at hver gang jeg skal på toilettet eller bare skal have et glas juice, så skal jeg tage det her mundbind på.

- Hvis jeg ikke gør det, risikerer jeg at få en bøde, men det er også angsten for at få denne her møg-sygdom.

- Så det gør et eller andet inderst inde, siger hun og slår fast at hun selvfølgelig følger reglerne.

Især restaurationsbranchen har regeringens og sundhedsmyndighedernes opmærksomhed.

Udover krav om mundbind skal restauranter, caféer, barer og lignende lukke senest klokken 22.00. Dog kan serveringssteder holde åbent for takeway frem til klokken 05.00.