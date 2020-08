Ung mand på Fyn får bøde for at nægte at bære mundbind

På den første dag for et landsdækkende påbud om at bære mundbind i den offentlige transport blev der lørdag uddelt en enkelt bøde.

Det står klart efter en rundringning til alle landets politikredse natten til søndag.

Der er tale om en 24-årig mand fra Vejle, som er blevet sigtet for ikke at overholde påbuddet. Han kan derfor se frem til en bøde på 2500 kroner.

Læs også Mundbind i offentlig transport: Frejs ønske blev opfyldt

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

Nægtede at tage mundbind på flere gange

Politiet fik anmeldelsen fra personale på Odense Banegård Center lørdag klokken 21.15.

- Vi fik en melding om, at de havde problemer med en person, som ikke ville iføre sig mundbind på banegården. De påtaler det over for ham flere gange, men han vil ikke tage det på.

- Da han bliver ved med at nægte, ringer de til os. Da vi kommer frem, beder vores betjente ham også om at tage det på, men igen nægter han, fortæller vagtchefen.

Læs også Nej til mundbind kan i yderste konsekvens resultere i bøde

Ifølge Hans Jørgen Larsen blev det påtalt over for den 24-årige mand i hvert fald tre gange, før sigtelsen faldt.

- Og så blev han bedt om at forlade stedet, siger han.

Det er ifølge Fyns Politi uvist, om den unge mand accepterede sigtelsen.

De fleste har styr på kravet

Lørdag aften fortalte DSB's informationschef, Tony Bispeskov, at de fleste passagerer har godt styr på det nye krav.

- Jeg vil tro, at der var lidt usikkerhed og forvirring tidligt i morges, som gjorde, at ni ud af ti huskede det, men nu nærmer vi os ti ud af ti, fordi folk klart har taget imod det, sagde Tony Bispeskov.

Det nye påbud gælder alle rejsende over 12 år i den kollektive transport og har til formål at mindske smitten med coronavirus.

Kravet omfatter passagerer i busser, tog, metro, letbaner, Flextrafik og på stationer og ved stoppesteder samt passagerer i den private kollektive trafik.

Indtil videre gælder kravet om mundbind i den offentlige transport frem til udgangen af oktober, men det er muligt, at det bliver enten forkortet eller forlænget.