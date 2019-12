Ung mand tog kvinde på bagdelen - kort efter blev han anholdt

Der har lørdag aften været et par tilfælde af blufærdighedskrænkelse i Odense-bydelen Næsby. Det fortæller vagtchef Ehm Christensen fra Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Læs også Brand i lejlighed i Svendborg - én person anholdt

Klokken 22.47 fik en kvinde at vide, at hun havde en god røv af en ung mand, der efterfølgende rørte hende på bagdelen. Episoden skete ud for Karenvænget i Næsby.

Kvinden kontaktede efterfølgende politiet og gav et signalement af den unge mand.

Viste sit lem

Senere samme aften i samme område viste en ung mand sit lem til en forbipasserende kvinde, der efterfølgende også kontaktede politiet og gav et signalement.

Herefter har Fyns Politi foretaget en anholdelse af den unge mand, der er sigtet for de to tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Manden er 21 år og fra lokalområdet. Han er løsladt igen, men sagen får et retsligt efterspil.