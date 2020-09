Unge trodser corona: - Det bliver sgu for kedeligt at være derhjemme

Rettelse: Tidligere fremgik det i artiklen, at gæsterne var på Sir Club. Det er nu rettet til City Club.

Fredag besøgte en coronasmittet person Bodegaen i Odense, og den odenseanske bar Kong Tiki har på deres Facebookside også meldt om et smittetilfælde.

Men det er ikke noget, der har skræmt gæsterne væk fra Odenses natteliv.

Læs også Gæst på Bodegaen smittet med corona: Fredagens gæster opfordres til at lade sig teste

Værtshuset City Club i Odense ramte fuld corona-kapacitet sent lørdag aften. Én af gæsterne, der besøgte det odenseanske værtshus er detaileleven Mads Beyer. Han havde ikke overvejet at blive hjemme.

- Det bliver sgu for kedeligt at være derhjemme i længden, fortæller han til TV 2 Fyn.

Det er en underlig oplevelse, men man må gøre det bedste man kan Freja Andreasen, medicinstuderende

Mads Beyer mener, at unge har et ansvar for at passe på.

- Det har vi. Men så må man blive testet, siger detaileleven.

Lidt nervøs

En anden der også besøgte City Club lørdag er Freja Andreasen. Hun er medicinstuderende og havde taget sine forholdsregler. Hun var kun sammen med sine venner, der alle var testet negative.

- Det er stadig hyggeligt at være ude med sine venner uden at interagere med alle mulige andre, siger hun.

Læs også Ansat på OUH smittet med corona

Den medicinstuderende er lidt nervøs for at blive smittet med corona. Alligevel vælger hun at priotere byturen.

- Det er en underlig oplevelse, men man må gøre det bedste man kan. Så man kan være herude på en måde, så man ikke lader sig smitte eller smitter andre, siger Freja Andreasen.

Markant færre

Fyns Politi oplyser at natten til søndag har forløbet roligt. I forhold til natten til lørdag, var der markant færre mennesker i nattelivet, fortæller politiinspektør Christian Rasmussen.

- Vi har haft en normal lørdag nat. Det gør arbejdet med covid-retningslinjerne nemmere, siger han til TV 2 Fyn.

- Borgere og restauratører overholder regler og retningslinjer. De små ting der var i går, var blevet rettet lørdag nat.

Christian Rasmussen oplyser desuden, at Fyns Politi næste weekend også vil være massivt til stede i nattelivet.