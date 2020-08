Uvisse tider for nattelivet: - Vi kan blive nødt til at lukke flere steder

Der kan gå rigtig lang tid, før det fynske natteliv igen kan slå dørene op for tørstige og feststemte gæster. Ifølge et endnu ikke offentliggjort udkast fra regeringen, skal nattelivet holde lukket frem til november.

Den foreløbige udmelding falder ikke i god jord hos Bargroup, der ejer en række barer og spisesteder i Odense.

Læs også Åbning af nattelivet udskudt til november: - Det gør ondt at miste penge

- Det betyder, at vi kigger ind i en tid, hvor vi taber endnu flere penge, og hvor vi i værste tilfælde skal kigge på, om vi skal lukke noget af det, vi har gang i, eller afskedige nogle af de medarbejdere, vi stadig har sendt hjem på lønkompensation, siger Bjørn Hentze, der er økonomidirektør og medejer i Bargroup.

Omvendt er den nuværende ordning heller ikke optimal, mener økonomidirektøren.

Det er hårdt som selvstændig erhvervsdrivende at se ens levebrød blive udhulet Bjørn Hentze, økonomidirektør og medejer i Bargroup

- Det er lidt pest eller kolera. Vi havde penge med på arbejde, da vi blev tvangslukkede, og det har vi faktisk fortsat. Faktisk taber vi flere penge nu, hvor vi har måtte åbne nogle af vores butikker, end vi gjorde, da det hele var lukket, siger Bjørn Hentze.

Koster penge at holde åben

Bargroup har åbnet fem ud af deres otte beværtninger i Odense - Storms Pakhus, Ryan’s, Viggos, Klosterkroen og Sir Club - da de fem steder godt kan leve op til retningslinjerne, som gælder under fase tre i den store genåbningsplan.

Det samme har de ikke kunne gøre for deres tre natklubber - Den Brølende And, Blomsten & Bien og Kong Tiki - da det ville medføre store udgifter, som de ikke ville kunne tjene ind igen, fordi de skal lukke senest til midnat.

Læs også Baråbning kan blive udskudt: - Det er umuligt at åbne

Men fordi alle otte beværtninger - både de fortsat tvangslukkede og de genåbnede - er samlet i ét selskab, Bargroup, som altså samlet set er begyndt at have lidt omsætning igen, kan selskabet ikke få fuld kompensation fra Folketingets hjælpepakker til de lukkede natklubber.

Så for dem gav det bedre mening rent økonomisk, da alle otte steder var tvangslukkede.

- Det kostede os færre penge. Lige nu koster det os rigtig mange penge at have åben, og vi håber meget på, at der kommer nogle bedre vilkår for vores type konstellation af forretninger, siger Bjørn Hentze.

Ændring af hjælpepakker

Økonomidirektøren håber, at de fortsatte forhandlinger på Christiansborg kommer til at tilgodese de restaurationer og virksomheder, som har flere forskellige typer forretninger samlet under samme selskab.

- Man burde hellere holde hånden under dem, der fortsat har brug for hjælp, og så for de steder, som allerede har åben og ikke behøver have lønkompensation, der behøver vi jo ikke længere økonomisk hjælp, siger Bjørn Hentze.

Han understreger, at de selvfølgelig bakker fuldt op om regeringen og myndighedernes anbefalinger. Men derfor er det ikke den bedste tid at være virksomhedsejer i.

- Det er hårdt som selvstændig erhvervsdrivende at se ens levebrød blive udhulet. Det er da ikke sjovt, siger Bjørn Hentze.