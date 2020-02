Vejvrede: 58-årig varetægtsfængslet efter knivstik

Tirsdag eftermiddag besluttede retten i Odense at varetægtsfængsle en 58-årig mand i fire uger. Manden er sigtet for at have stukket en 59-årig mand med en kniv i Odense mandag aften.

Knivstikkeriet skete efter en uoverenstemmelse mellem de to mænd i krydset Rugårdsvej og Åløkke Allé i Odense.

- Retten har vurderet, at der er mistanke for, at det er ham, der er skyld i knivstikket. Samtidig frygter man, at den sigtede kan påvirke de vidner, der har været til stede eller har set kontroversen mellem forurettede og sigtede, fortæller anklager Ann-Sophie Serring fra Fyns Politi.

Læs også Trafikvrede: Skænderi mellem to mænd endte med stikkeri

Konflikt om tågelys

Konflikten opstod, da den 58-årige mand havde tændt sine tågelygter, fordi bilens forlygter ikke virkede. Herefter kører han op bag den 59-årige mand, der reagerer på, at tågelyset er tændt.

- Den forurettede træder ud af sin egen bil for at gøre opmærksom på det, og det er her, konflikten opstår, fortæller Ann-Sophie Serring.

Begge mænd er enige om forløbet op til skænderiet, men den sigtede nægter at have stukket den 59-årige mand med en kniv.

Læs også Politiet efter knivstik: For tidligt at sige noget om motiv

Sigtede kender vidner

Varetægtsfængslingen er sat til fire uger og skal sikre, at den sigtede ikke tager konakt til nogle af de vidner, som var til stede under hændelsen.

- Der er nogle af vidnerne, der kender sigtede i forvejen og ved, hvem han er. Så retten har vurderet, at han kan kontakte dem, fortæller Ann-Sophie Serring.

Foreløbigt har den 58-årige mand kæret rettens beslutning, hvorefter den skal prøves i Østre Landsret.

Læs også Efterlyst pige fundet i god behold