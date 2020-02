Trafikvrede: Skænderi mellem to mænd endte med stikkeri

Mandag aften endte en uoverenstemmelse i trafikken i Odense med, at en mand blev stukket med en skarp genstand.

Det oplyser vagtchef Kenneth Taanquist, Fyns Politi, til TV 2/Fyn.

I et opslag på Twitter uddyber Fyns Politi episoden og skriver, at der klokken 19.37 blev anmeldt et slagsmål i krydset Rugårdsvej og Åløkke Allé i Odense.

En 59-årig mand blev ifølge politiet stukket af den et år yngre mand.

Den 59-årige er uden for livsfare, mens den 58-årige uden dramatik blev anholdt kort efter.

Vidner fortæller til TV 2/Fyn, at der var to almindelige patruljevogne, en indsatsleder og en hundepatrulje på gerningsstedet.

Hunde afsøgte området langs Åløkke Allé i retning ud af byen.