Voldsom brand i stor lagerhal i Odense

Der har natten til søndag været en voldsom brand i industrikvarteret på Klokkestøbervej i Odense.

Læs også Varsler om forhøjet vandstand i det sydfynske

Politiet og brandvæsen fik anmeldelsen klokken 03.45, og da politiet nåede frem til branden, var en stor lagerhal overtændt.

- Der er temmelig meget ild i en større bygning, siger vagtchef hos Fyns Politi Thomas Bentsen til TV 2/Fyn.

Brændte i flere timer

Med nattens kraftige blæsevejr har brandfolkene ikke haft let ved at slukke branden.

Klokken 05.07 fik politiet en melding om, at der fortsat var flammer på stedet, men at brandvæsenet havde fået branden under kontrol. Branden raserede med andre ord i flere timer.

Ingen personer er kommet til skade i branden, der er opstået i en tilbygning, hvor der foregår renovering af bygningen.

Politiet har ikke mistanke om, at branden er påsat, og ifølge Thomas Bentsen er branden formentlig opstået i nogle elinstallationer. Brandteknikere vil dog foretage undersøgelser af stedet for at finde ud af, præcist hvordan branden opstod.

Røgudvikling tidligere på ugen

Der er dog ikke første gang, at brandvæsen og politi har været tilkaldt til adressen. For fire dage siden opstod der røgudvikling i samme bygning, uden at det dog udviklede sig til en decideret brand.

- Der har været noget røgudvikling for nogle dage siden. Hvorvidt det er blevet udbedret, ved jeg ikke, siger Thomas Bentsen.

Lagerhallen, der næsten var tom, fordi den lige har skiftet ejer, er svært skadet som følge af branden.