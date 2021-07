Region Syddanmark har flest uddannelser med ledige pladser

Samtidig har 11.188 kvalificerede ansøgere til landets videregående uddannelser natten til onsdag kunnet sande, at de ikke er kommet ind på den uddannelse, de ønskede.

De afviste kvalificerede ansøgere er personer, som hverken har kunnet få en plads i kvote 1 eller 2, fordi der var flere kvalificerede ansøgere, end der var studiepladser.

Nogle af dem kan have søgt ind på et udvalg af de uddannelser, der har de højeste adgangskvotienter, hvor det altså kan være svært at komme ind.

Eksempelvis er kvotienten til uddannelsen som konservator på Det Kongelige Akademi som den højeste i landet på 11,3, mens det næsthøjeste findes på International Business på Copenhagen Business School, hvor man skal have et snit på mindst 11,1.

Vil man uddanne sig til jordemoder på Københavns Professionshøjskole er kvotienten 10,9, og vil man studere psykologi på Københavns Universitet er kvotienten 10,8, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.