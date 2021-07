Bente fandt Jakobs stjålne veteranbil på gåtur

På Facebook havde Jakob Skak Nielsen efterlyst bilen og udlovet en dusør. Den er nu udbetalt til Bente Rasmussen.

- Men vi har aftalt at holde beløbets størrelse hemmeligt, siger Jakob Skak Nielsen.



Bente Rasmussen er bare glad for, at hun kunne hjælpe med at få den flotte veteranbil tilbage, hvor den hører til.

- Jeg er da rigtig glad for at kunne hjælpe ham. Men jeg synes, det er mystisk, at den lige pludselig holder der, siger Bente Rasmussen.



Fyns Politi bekræfter overfor TV 2 Fyn, at man har været på adressen, hvor bilen blev fundet, og samlet spor med henblik på videre efterforskning.